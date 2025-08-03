ЦСКА близок к покупке 19-летнего полузащитника «Фламенго» Гонсалвеса

ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Фламенго» Матеуса Гонсалвеса, сообщает Bastidores CRF.

По данным источника, московский клуб близок к закрытию сделки по переходу 19-летнего бразильца. Сейчас обсуждаются детали, связанные со способом оплаты трансфера.

В сезоне-2025 Гонсалвес в 17 матчах забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Он играет за «Фламенго» с 1 января 2023 года. Его контракт действует до 31 декабря 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.

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