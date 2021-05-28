Влашич высказался о возможном уходе из ЦСКА и заявил, что еще не перерос чемпионат России
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич высказался о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.
«Я не думаю, что перерос чемпионат России. У меня есть контракт с ЦСКА, посмотрим, что будет летом, не хочу углубляться в подробности. После чемпионата Европы мы клубом примем лучшее решение для клуба и для меня, как изначально и договаривались. В данный момент я не думаю о возвращении в Англию. Хотелось бы быть немного поближе к дому», — цитирует Tportal Влашича.
Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, до этого он играл за «Хайдук» и «Эвертон». В сезоне-2020/21 хорват провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Влашича в 30 миллионов евро. 7 мая сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Милана».
Дополнительная информация:
https://www.tportal.hr/sport/clanak/nikola-vlasic-iskreno-je-progovorio-o-svom-statusu-u-reprezentaciji-i-mogucem-odlasku-iz-moskovskog-cska-po-svrsetku-eura-specijal-93-20210527
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