Влашич высказался о возможном уходе из ЦСКА и заявил, что еще не перерос чемпионат России

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич высказался о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.

«Я не думаю, что перерос чемпионат России. У меня есть контракт с ЦСКА, посмотрим, что будет летом, не хочу углубляться в подробности. После чемпионата Европы мы клубом примем лучшее решение для клуба и для меня, как изначально и договаривались. В данный момент я не думаю о возвращении в Англию. Хотелось бы быть немного поближе к дому», — цитирует Tportal Влашича.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, до этого он играл за «Хайдук» и «Эвертон». В сезоне-2020/21 хорват провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Влашича в 30 миллионов евро. 7 мая сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Милана».