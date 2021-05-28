Табидзе перенес операцию на колене в Германии

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе перенес операцию на колене в одной из клиник Мюнхена, сообщает Instagram клуба.

«Желаем Джимми скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

25-летний грузин в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Уфу», в которых сделал голевую передачу и заработал 5 желтых карточек.

В составе сборной Грузии Табидзе провел 14 матчей, в которых забил один гол.