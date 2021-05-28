Болельщики «Локомотива» выбрали Чорлуку лучшим игроком команды в мае

Защитник Ведран Чорлука признан лучшим игроком «Локомотива» в мае, сообщает официальный сайт железнодорожников.

В соцсетях клуба хорват получил 29,52 процента голосов болельщиков. Второе место занял Гжегож Крыховяк (20,15 процента голосов), на третьем месте — Федор Смолов (19,9 процента).

По окончании сезона-2020/21 35-летний Чорлука, выступавший за «Локомотив» с 2012 года, объявил об уходе из клуба. Он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и выиграл Кубок России.