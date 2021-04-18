Понсе: «Сегодня был очень плохой матч»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе прокомментировал домашнее поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (0:3).

— Что случилось и почему такой счет?

— На самом деле, очень расстроен результатом, даже не представлял, что может закончится все таким образом. Очень усердно готовились к этой игре, но в итоге все пошло не так, и не справились.

— У «Спартака» был дисквалифицирован Соболев. Действительно ли его не хватало при наличии тебя, Ларссона и Промеса в нападении?

— Не знаю, откуда у вас такие данные. Мы играем в разный футбол, не только длинными передачами, но и комбинационными. У нас есть для этого и исполнители, и качество. Сегодня нам не хватало терпения в атаке. Это тоже стало причиной поражения.

— У «Спартака» возникают проблемы с командами, которые глубоко обороняются в две линии. Как считаешь, за счет чего такую оборону лучше преодолевать?

— Прежде всего, должен признаться, что «Уфа» сегодня играла ни чуть не хуже, чем первые пять команд нашего чемпионата. И дело было именно в терпении, как я уже и сказал, в финальной стадии атаки. Мяч теряется, соперник бежит в контратаку. Таким образом мы сегодня пропустили три гола.

— После нескольких побед подряд все пели дифирамбы «Спартаку», называли главным фаворитом в борьбе за второе место. Сейчас команда может остаться без еврокубков. Вы понимаете, что права на ошибку у «Спартака» не осталось?

— Согласен, сегодня был очень плохой матч и результат. Не только из-за счета на табло, но и из-за того, что мы потеряли важные три очка. Сейчас поеду домой и, поверьте мне, ни о чем не смогу думать кроме сегодняшней игры. Тем не менее нам нужно продолжать работать, готовиться к ЦСКА, выходить с поднятой головой и биться дальше.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 25 апреля.

(Артем Калинин)