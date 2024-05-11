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Сегодня, 19:40

Слишкович — об игре Игнатова: «Он проблема для любого защитника»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру полузащитника команды Михаила Игнатова.

— Игнатов максимально эффективен? Может его оттянуть немного.

— Миша может играть вперед. Особенно, когда играет еще нападающий, он может быть десяткой и вингером. У России нет футболиста быстрее, чем Миша в первые три-четыре шага. Это всегда делает разницу. Он проблема для любого защитника. Да, у него был хороший момент, я был уверен, что он пробьет. Ему нужно работать над завершением, но у него и так много качеств, он физически силен. Игнатов дает нам момент универсальности, он делает свою работу.

— Дуарте и Чернов прибавляют, Угальде тоже. Успокоили команду или просто устаканился состав?

— Не могу вам дать правильный ответ. Игрок должен чувствовать доверие тренера. Когда футболист его чувствует он спокойно работает и выполняет свою задачу. Каждый из них знает, что им нужно делать и насколько они важны для меня. Они понимают это. Я уважаю их не только как футболистов, но и как людей. Когда ты проявляешь уважение, человек тоже должен тебя уважать. У команды было много психологических проблем. Они показывают, что мы сила, и сейчас никакой клуб не может сказать, что просто обыграют нас.

— Сегодня Рома попал в паутину. Это ваш фарт?

— Не знаю. Давайте так, скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача. Если этого нет — тяжело. А бывает, что она на твоей стороне и все получается. Рома бил в матче с «Пари НН», бил сейчас. Если бы не было защитника в Нижнем, был бы другой счет. Нужно все анализировать, удача бывает разная.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

«Спартак» (46 очков) занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые дома примут «Рубин».

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
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 - : -
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