Слишкович — об игре Игнатова: «Он проблема для любого защитника»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру полузащитника команды Михаила Игнатова.
— Игнатов максимально эффективен? Может его оттянуть немного.
— Миша может играть вперед. Особенно, когда играет еще нападающий, он может быть десяткой и вингером. У России нет футболиста быстрее, чем Миша в первые три-четыре шага. Это всегда делает разницу. Он проблема для любого защитника. Да, у него был хороший момент, я был уверен, что он пробьет. Ему нужно работать над завершением, но у него и так много качеств, он физически силен. Игнатов дает нам момент универсальности, он делает свою работу.
— Дуарте и Чернов прибавляют, Угальде тоже. Успокоили команду или просто устаканился состав?
— Не могу вам дать правильный ответ. Игрок должен чувствовать доверие тренера. Когда футболист его чувствует он спокойно работает и выполняет свою задачу. Каждый из них знает, что им нужно делать и насколько они важны для меня. Они понимают это. Я уважаю их не только как футболистов, но и как людей. Когда ты проявляешь уважение, человек тоже должен тебя уважать. У команды было много психологических проблем. Они показывают, что мы сила, и сейчас никакой клуб не может сказать, что просто обыграют нас.
— Сегодня Рома попал в паутину. Это ваш фарт?
— Не знаю. Давайте так, скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача. Если этого нет — тяжело. А бывает, что она на твоей стороне и все получается. Рома бил в матче с «Пари НН», бил сейчас. Если бы не было защитника в Нижнем, был бы другой счет. Нужно все анализировать, удача бывает разная.
«Спартак» (46 очков) занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые дома примут «Рубин».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
8
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
9
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3