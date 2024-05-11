Слишкович: «Джикия не готов на сто процентов. Я посчитал риском выпускать его в матче с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Автором единственного гола прошедшей встречи стал полузащитник красно-белых Роман Зобнин, отличившийся на 35-й минуте.

— Чернов играл против Кордобы. Он хорошо себя проявляет против таких игроков. Он сильный, может высоко прыгнуть. Никита выполнил свою задачу. Были моменты, когда Кордоба шел назад, и мы особо не реагировали. Но там оказывался Умяров, он решил все вопросы.

Для качественного защитника не важно, на какой позиции ему играть в обороне. Дуарте показал все, что мог сегодня. Я могу сказать, что доволен Алексисом, Хлусевичем и Зобниным. Но защита — это дело команды, она начинается с нападающего. Везде важно играть надежно. Если этого нет — ты проигрываешь.

— Джикия может играть правого центрального защитника?

— Да, ему можно играть где угодно, у него нет проблем. Георгий очень долго не играл, я его не поставил, потому что подумал, что для него это будет тяжелая игра. Он не готов на сто процентов. Я хочу дать возможность Георгию проявить себя, потому что он заслужил это. Но начинать сразу с «Краснодаром», я посчитал это риском. Плюс, Паша Маслов не был готов на сто процентов. Поэтому я поставил тройку Дуарте — Чернов — Литвинов.

— Гильермо говорил, что Джикия не может играть под неудобную ногу.

— Это вопрос для Гильермо, — сказал Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

19 мая красно-белые проведут домашний матч с «Рубином».