Слишкович: «Джикия не готов на сто процентов. Я посчитал риском выпускать его в матче с «Краснодаром»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).
Автором единственного гола прошедшей встречи стал полузащитник красно-белых Роман Зобнин, отличившийся на 35-й минуте.
— Чернов играл против Кордобы. Он хорошо себя проявляет против таких игроков. Он сильный, может высоко прыгнуть. Никита выполнил свою задачу. Были моменты, когда Кордоба шел назад, и мы особо не реагировали. Но там оказывался Умяров, он решил все вопросы.
Для качественного защитника не важно, на какой позиции ему играть в обороне. Дуарте показал все, что мог сегодня. Я могу сказать, что доволен Алексисом, Хлусевичем и Зобниным. Но защита — это дело команды, она начинается с нападающего. Везде важно играть надежно. Если этого нет — ты проигрываешь.
— Джикия может играть правого центрального защитника?
— Да, ему можно играть где угодно, у него нет проблем. Георгий очень долго не играл, я его не поставил, потому что подумал, что для него это будет тяжелая игра. Он не готов на сто процентов. Я хочу дать возможность Георгию проявить себя, потому что он заслужил это. Но начинать сразу с «Краснодаром», я посчитал это риском. Плюс, Паша Маслов не был готов на сто процентов. Поэтому я поставил тройку Дуарте — Чернов — Литвинов.
— Гильермо говорил, что Джикия не может играть под неудобную ногу.
— Это вопрос для Гильермо, — сказал Слишкович.
На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
19 мая красно-белые проведут домашний матч с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
8
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
9
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3