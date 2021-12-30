Ветеран ЦСКА считает, что Классен вырастет как игрок на фоне среднего уровня РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход защитника австрийского «Тироля» Леона Классена в «Спартак».

«Классен — неплохой игрок. На четверочку с минусом играет. Соображает, в борьбе хорош и забить может. На нашем средненьком уровне он вырастет! Оборона нужна «Спартаку». Надо подкупать ребятишек. Ни правого, ни левого защитника у них нет. Джикия с гвардейцем тоже очень ненадежны. Не надо им голы забивать! Нужно в обороне работать. А все ими восхищаются. В обороне-то дыра», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ветеран ЦСКА также поделился мнением о том, насколько целесообразна покупка Классена.

«Наверняка селекционный отдел просматривал пленку с игрой Леона, ездил в Австрию смотреть, как играет Классен. Он хороший, скорость есть. Важны также ориентация на поле и взаимодействие с партнерами. Как попало играть нельзя. Поэтому в Европе забивают много мячей. У всех команд безобразная оборона», — добавил Пономарев.

В сезоне-2021/22 21-летний Классен провел 20 матчей за «Тироль», на его счету 6 результативных передач.