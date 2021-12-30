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Глава Башкирии поручил построить в Уфе новый стадион

18:56
Радий Хабиров. Фото «Комсомольская правда»
Радий Хабиров. Фото «Комсомольская правда»
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Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение о строительстве в Уфе нового стадиона, сообщает «Комсомольская правда». Он заявил, что арена должна быть построена в 2027 году.

«Вопрос назрел, — сказал глава республики на заседании совета по спорту. — Учитывая то обстоятельство, что до 2024 года [в рамках подготовки к 450-летию Уфы] мы, очень затянув пояса, будем реализовывать масштабные преобразования Уфы и нашей республики, я предлагаю в 2024 году приступить к проектированию и уфимский стадион завершить в 2027 году. Оформляйте, пожалуйста, это как мое поручение».

Глава Башкирии подчеркнул, что стадион должен иметь раздвижную крушу и быть многофункциональным — чтобы проводить там не только спортивные мероприятия, но и праздники

Дополнительная информация:

https://www.ufa.kp.ru/online/news/4576140/

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Евгений Петров все материалы автора

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