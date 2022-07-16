Нагучев не понимает, почему вратарь «Ахмата» не получил красную карточку в игре со «Спартаком»

Комментатор Роман Нагучев высказался об эпизоде в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1), который произошел в штрафной хозяев с участием вратаря грозненской команды Гиорги Шелии и нападающего гостей Александра Соболева.

«У меня нет ни одного объяснения, почему это не прямая красная карточка», — написал Нагучев в Telegram-канале.

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».