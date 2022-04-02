Владимир Пресняков заявил, что был бы рад ничьей в матче «Локомотив» — «Спартак»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-Старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в дерби от «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень печально. Офсайд при отмененном голе вроде был. Был бы рад ничьей, но «Спартак» давно не тот. Старые спартаковцы, с которыми я часто общаюсь, тоже горестно вздыхают», — сказал Пресняков «СЭ».

После поражения «Спартак» (27 очков) остался десятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Локомотив» (37 очков) благодаря победе сократил отставание от четвертого места до одного очка.