«Спартак» в этом сезоне выиграл только одно дерби
В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. В шести московских дерби в чемпионате-2021/22 красно-белые набрали всего пять очков, потерпев три поражения при всего одной победе — над «Динамо» в начале марта.
Все дерби «Спартака» в сезоне-2021/22
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
20.09.2021
|
ЦСКА (г)
|
0:1
|
Заболотный
|
16.10.2021
|
Динамо (д)
|
2:2
|
Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин
|
07.11.2021
|
Локомотив (д)
|
1:1
|
Умяров — Керк
|
26.02.2022
|
ЦСКА (д)
|
0:2
|
Юсуф Языджи, Зайнутдинов
|
06.03.2022
|
Динамо (г)
|
2:0
|
Николсон, Промес
|
02.04.2022
|
Локомотив (д)
|
0:1
|
Изидор
В символическом чемпионате Москвы красно-белые опустились на последнее место. Правда, в отличие от соперников они провели уже все запланированные календарем премьер-лиги дерби. А вот «Динамо» еще предстоит сыграть с ЦСКА и «Локо». При этом бело-голубые в случае двух поражений подвинут «Спартак» с последней строчки.
Таблица символического чемпионата Москвы-2021/22
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЦСКА
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-5
|
9
|
2. Локомотив
|
5
|
2
|
2
|
1
|
6-5
|
8
|
3. Динамо
|
4
|
1
|
2
|
1
|
5-6
|
5
|
4. Спартак
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5-7
|
5
В истории «Спартака» было четыре чемпионата, которые он завершал с одной победой в дерби. В сезонах-2012/13, -2017/18 и 2021/22 красно-белые выиграли один матч из шести, а в сезоне-2008 — один матч из восьми. Отдельно стоит отметить чемпионат-2003, в котором «Спартак» одолел земляков дважды, но уступил аж шесть раз и набрал всего 26,67 процента очков.
Случаи, когда «Спартак» набирал меньше половины возможных очков с соперниками из Москвы
|
Сезон
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
2007
|
8
|
3
|
2
|
3
|
12-12
|
11
|
45,83%
|
2005
|
10
|
4
|
1
|
5
|
14-14
|
13
|
43,33%
|
2009
|
8
|
3
|
1
|
4
|
12-13
|
10
|
41,67%
|
2010
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-10
|
7
|
38,89%
|
2004
|
10
|
2
|
3
|
5
|
13-18
|
9
|
30,00%
|
2012/13
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8-11
|
5
|
27,78%
|
2017/18
|
6
|
1
|
2
|
3
|
9-9
|
5
|
27,78%
|
2021/22
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5-7
|
5
|
27,78%
|
2003
|
10
|
2
|
2
|
6
|
10-19
|
8
|
26,67%
|
2008
|
8
|
1
|
3
|
4
|
10-16
|
6
|
25,00%
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0