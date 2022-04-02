«Спартак» в этом сезоне выиграл только одно дерби

В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. В шести московских дерби в чемпионате-2021/22 красно-белые набрали всего пять очков, потерпев три поражения при всего одной победе — над «Динамо» в начале марта.

Все дерби «Спартака» в сезоне-2021/22

Дата Соперник Счет Голы 20.09.2021 ЦСКА (г) 0:1 Заболотный 16.10.2021 Динамо (д) 2:2 Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин 07.11.2021 Локомотив (д) 1:1 Умяров — Керк 26.02.2022 ЦСКА (д) 0:2 Юсуф Языджи, Зайнутдинов 06.03.2022 Динамо (г) 2:0 Николсон, Промес 02.04.2022 Локомотив (д) 0:1 Изидор

В символическом чемпионате Москвы красно-белые опустились на последнее место. Правда, в отличие от соперников они провели уже все запланированные календарем премьер-лиги дерби. А вот «Динамо» еще предстоит сыграть с ЦСКА и «Локо». При этом бело-голубые в случае двух поражений подвинут «Спартак» с последней строчки.

Таблица символического чемпионата Москвы-2021/22

И В Н П М О 1. ЦСКА 5 3 0 2 7-5 9 2. Локомотив 5 2 2 1 6-5 8 3. Динамо 4 1 2 1 5-6 5 4. Спартак 6 1 2 3 5-7 5

В истории «Спартака» было четыре чемпионата, которые он завершал с одной победой в дерби. В сезонах-2012/13, -2017/18 и 2021/22 красно-белые выиграли один матч из шести, а в сезоне-2008 — один матч из восьми. Отдельно стоит отметить чемпионат-2003, в котором «Спартак» одолел земляков дважды, но уступил аж шесть раз и набрал всего 26,67 процента очков.

Случаи, когда «Спартак» набирал меньше половины возможных очков с соперниками из Москвы