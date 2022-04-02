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«Спартак» в этом сезоне выиграл только одно дерби

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. «Локомотив» — «Спартак» — 1:0.
Фото ФК «Локомотив».

В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. В шести московских дерби в чемпионате-2021/22 красно-белые набрали всего пять очков, потерпев три поражения при всего одной победе — над «Динамо» в начале марта.

Все дерби «Спартака» в сезоне-2021/22

Дата

Соперник

Счет

Голы

20.09.2021

ЦСКА (г)

0:1

Заболотный

16.10.2021

Динамо (д)

2:2

Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин

07.11.2021

Локомотив (д)

1:1

Умяров — Керк

26.02.2022

ЦСКА (д)

0:2

Юсуф Языджи, Зайнутдинов

06.03.2022

Динамо (г)

2:0

Николсон, Промес

02.04.2022

Локомотив (д)

0:1

Изидор

В символическом чемпионате Москвы красно-белые опустились на последнее место. Правда, в отличие от соперников они провели уже все запланированные календарем премьер-лиги дерби. А вот «Динамо» еще предстоит сыграть с ЦСКА и «Локо». При этом бело-голубые в случае двух поражений подвинут «Спартак» с последней строчки.

Таблица символического чемпионата Москвы-2021/22

И

В

Н

П

М

О

1. ЦСКА

5

3

0

2

7-5

9

2. Локомотив

5

2

2

1

6-5

8

3. Динамо

4

1

2

1

5-6

5

4. Спартак

6

1

2

3

5-7

5

В истории «Спартака» было четыре чемпионата, которые он завершал с одной победой в дерби. В сезонах-2012/13, -2017/18 и 2021/22 красно-белые выиграли один матч из шести, а в сезоне-2008 — один матч из восьми. Отдельно стоит отметить чемпионат-2003, в котором «Спартак» одолел земляков дважды, но уступил аж шесть раз и набрал всего 26,67 процента очков.

Случаи, когда «Спартак» набирал меньше половины возможных очков с соперниками из Москвы

Сезон

И

В

Н

П

М

О

% очков

2007

8

3

2

3

12-12

11

45,83%

2005

10

4

1

5

14-14

13

43,33%

2009

8

3

1

4

12-13

10

41,67%

2010

6

2

1

3

8-10

7

38,89%

2004

10

2

3

5

13-18

9

30,00%

2012/13

6

1

2

3

8-11

5

27,78%

2017/18

6

1

2

3

9-9

5

27,78%

2021/22

6

1

2

3

5-7

5

27,78%

2003

10

2

2

6

10-19

8

26,67%

2008

8

1

3

4

10-16

6

25,00%

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
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2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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Спартак

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 20 1 3
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 15 1 0
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