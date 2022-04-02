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«Не было ни малейшего сомнения, что матч не состоится». Изидор об игре «Локомотив» — «Спартак»

Изидор заявил, что «Локомотив» был готов играть со «Спартаком» при любых условиях
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ход матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0). 21-летний француз отличился на 85-й минуте встречи.

«В первом тайме было очень сложно играть. Мы не могли играть в свой футбол. Во втором тайме поле стало получше и стали доминировать в матче, — отметил Изидор. — У нас был план на второй — максимально прижать «Спартак» к своим воротам. Нам это удалось, из нашего давления вылез гол.
Как только мы приехали на стадион — мы были готовы играть. При любых условиях «Локомотив» был готов играть. У нас не было ни малейшего сомнения, что матч не состоится».

Напомним, что из-за сильного снегопада в Москве матч был под угрозой срыва, но в итоге был задержан на целый час.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Вильсон Изидор
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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