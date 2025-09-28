Футбол
28 сентября, 16:42

Акинфеев обратился к болельщикам после победы над «Балтикой»: «Вы самые лучшие у нас»

Сергей Ярошенко

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после победы над «Балтикой» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Голкипер опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Друзья, всех с победой! Интересный матч, тяжелый. Как говорится, идем дальше. Команда с болельщиками воссоединилась. Вы самые лучшие болельщики у нас», — сказал футболист.

ЦСКА с 21 очком вышел на первое место в РПЛ. В следующем туре красно-синие сыграют со «Спартаком».

Источник: Telegram-канал Игоря Акинфеева
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • USSR Army

    Вы тоже для нас самые лучшие, кэп. А то, что бухтим или разносим вас в щепки, так то ж от безграничной и верной любви к клубу и команде. Так не обижайтесь на едкие или жесткие комментарии, иногда вы их достойны. А иногда бывает и наоборот, что некоторые из нас недостойны вас. Все мы люди, все мы человеки. Впереди одно из важнейших во всех смыслах сражений года. Верим в вас. Ждем только победу.

    28.09.2025

  • Сомневающийся

    Спасибо, Игорь!

    28.09.2025

  • Сомневающийся

    Среди чиновников много болельщиков :grin:

    28.09.2025

  • Slim Tallers

    Это он к тем,кто массово ушёл за 5 минут до конца матча.

    28.09.2025

  • vvi432

    Специально изменил

    28.09.2025

  • Исаев-Штирлиц

    причем андраде сам его провоцировал, хватая сзади руками и не давая ввести мяч...шельма был наказан в итоге

    28.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Все болельщики хорошие, лучшие и тд, чиновники у нас - дерьмо...

    28.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Адриано?! :rofl:

    28.09.2025

  • krinf15

    Конифеев однозначно прав! На все 100!

    28.09.2025

  • vvi432

    Молодец Игорь! Первую карточку Андреде заработал на Игоре! С победой Армейцы и их предводитель Челентано!

    28.09.2025

    • ЦСКА забил в концовке, нанес «Балтике» первое поражение в РПЛ и возглавил таблицу

    Пономарев — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Балтийцы поникли, они чувствовали свою обреченность»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

