Акинфеев обратился к болельщикам после победы над «Балтикой»: «Вы самые лучшие у нас»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после победы над «Балтикой» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Голкипер опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Друзья, всех с победой! Интересный матч, тяжелый. Как говорится, идем дальше. Команда с болельщиками воссоединилась. Вы самые лучшие болельщики у нас», — сказал футболист.

ЦСКА с 21 очком вышел на первое место в РПЛ. В следующем туре красно-синие сыграют со «Спартаком».