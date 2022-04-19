Ветеран ЦСКА о выкупе Карраскаля: «Значит он тут на что-то рассчитывает и зарабатывает неплохие деньги»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб выкупает полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Это хорошая новость! Карраскаль — незаурядный игрок с хорошей техникой и мышлением. В последнее время, правда, не очень мне нравится его физическая подготовка, немного он сбавил. Но это все зависит от него. Без хорошей физики на поле делать нечего. Но он все равно игрок очень высокого уровня. Если Карраскаль заключил контракт на 4 года, значит он на что-то рассчитывает. Думаю, он зарабатывает неплохие деньги тут», — сказал Пономарев «СЭ».

Контракт с Карраскалем будет рассчитан на 4 года. Об этом сообщил «РБ Спорт» агент игрока.

Карраскаль перешел в ЦСКА в феврале. Армейцы взяли 23-летнего полузащитника в аренду у аргентинского «Ривер Плейт» с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ он провел семь матчей и забил один гол.