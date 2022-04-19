Почетный президент РФС не поддерживает переход РПЛ на формат «весна-осень»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможный переход РПЛ на формат «весна-осень».

«Надо вернуться к истокам, почему это произошло, а потом уже рассуждать. В свое время я был категорически против перехода. Когда был руководителем, не допускал этого, понимая, чем это обернется для нас. Прежде чем что-то решать, нужно хорошо подумать. Я против перехода на «весна-осень», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Валерий Карпин заявил «Авторадио», что не видит смысла в переходе на старый формат календаря.