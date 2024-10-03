Кузьмичев: «Батраков всегда таким был, он ярко и гармонично смотрелся в каждой из возрастных групп»

Российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Я знаю его с самого детства, и я не согласен, что Алексей выглядит как-то феноменально сейчас. Он всегда таким был, он ярко и гармонично смотрелся в каждой из возрастных групп. Он — трудолюбивый парень, здорово понимает футбол, и самое главное — у него есть спортивный характер. Плюс не забывайте, что доверие Галактионова играет тоже весомую роль», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В этом сезоне Батраков в 10 матчах в РПЛ забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.