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Сегодня, 22:18

Денисов о предстоящем матче с «Ростовом»: «Будет рубка — жду много борьбы и спорных эпизодов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Ростова».

— Чего вы ждете от игры с «Ростовом»?

— Жду много движения, борьбы, спорных эпизодов. Будет рубка.

— Уверен, что будет не так, как с «Локомотивом»?

— Считаю, важно физически подготовиться к игре. Будем хорошо себя чувствовать, показывать уровень.

— Как воспринял критику после матча с «Локомотивом»?

— Ничего не читаю. Считаю, что в принципе команда сыграла не лучшим образом. Мы пропустили три. Спокойно отношусь к критике. Ошибки есть и будут. Если хочешь чего-то добиться, это нормальный процесс.

Мы разбираем, есть тренеры, аналитики. Говорят, что хорошо, что плохо. Есть конкретные задачи. Очень много деталей, которые, к сожалению, большому кругу неизвестны. Проблема с «Динамо» была, что мы сели низко. Давали свободу игры в середине поля, делать подачи и забросы.

— Как тебе игралось против Пиняева?

— Игра была такая, что давали много пространства.

— Если говорить о голе Жозе, у вас проводятся соревнования, кто лучше бьет штрафные. Знаем, что Жозе умеет бить, но кто делает это лучше?

— Он бразилец. Всегда хорошо бил штрафные. Может хорошо, качественно пробить.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 5 октября в Москве и начнется в 19.00 по местному времени. После 10 туров красно-белые с 16 очками располагаются на шестом месте в чемпионате России. У ростовчан 12 баллов и восьмая позиция в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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