Нагорных — об увеличенных премиальных за победу над «Спартаком»: «Все премиальные прописаны у нас по контракту»
Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что команда получила увеличенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.
— Правда ли, что премиальные были увеличены в 4 раза?
— Не могу на этот вопрос ответить, это дело клуба. Все премиальные прописаны у нас по контракту, — цитирует «РБ Спорт» Нагорных.
— То есть были 300 тыс. за победу, а увеличили до 1,2 млн.
— Не отвечу вам на этот вопрос.
«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1
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