Агент Батракова опроверг информацию о предложении «Вольфсбурга»: «Очередной вброс»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об интересе «Вольфсбурга» к 19-летнему игроку.

26 мая сообщалось, что немецкий клуб присылал железнодорожникам письмо по поводу трансфера Батракова, однако «Локомотив» предложение не устроило.

«Информация о письме от «Вольфсбурга» в «Локомотив» по Алексею Батракову не соответствует действительности. Ни в клуб, ни к нам никто не обращался. Очередной вброс», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.