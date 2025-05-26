Агент Батракова заявил, что игрок намерен провести следующий сезон в «Локомотиве»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 19-летнего игрока.

«Все знают, что мы работаем по новому контракту Алексея Батракова с «Локомотивом». Приоритет — заключить новый контракт с клубом. И следующий сезон Алексей намеревается провести за родной клуб. А дальше будем смотреть», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.