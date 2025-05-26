Источник: «Локомотив» отказался продавать Батракова в «Вольфсбург»

«Вольфсбург» пытался приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, немецкий клуб присылал письмо по поводу 19-летнего россиянина, но «Локомотив» ответил, что не готов продать футболиста.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2024/25 он отметился 14 голами и 10 результативными передачами в 34 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.

Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.