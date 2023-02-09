Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, как относится к тренерам, которые не были профессиональными футболистами.

«Лично я спокойно отношусь к специалистам, которые не играли в футбол. Все зависит от индивидуальных возможностей. Насколько тренер склонен к прогрессу и насколько погружен во все нюансы подготовки управления командой, коллективом и футболистами», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

Примером тренера в России, который не играл в футбол на профессиональном уровне, является Леонид Слуцкий. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России. В 2013 году специалист был признан лучшим тренером страны.