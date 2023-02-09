Игонин: «Бразильских легионеров в «Зените» никто не держит»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался об интересе к бразильским легионерам петербургского клуба со стороны европейских команд.

«Их [бразильских легионеров] никто не держит, но они с удовольствием здесь играют. У них есть контракты, но и предложения от других клубов тоже имеются. Удержать футболиста, который не хочет играть в команде, достаточно сложно, да и незачем. Значит, им все здесь нравится, они об этом заявляют и готовы играть. Цель серьезная — стать чемпионами и принести клубу вторую звездочку на эмблему. Все заряжены одной целью и думают о ней», — приводит «Спорт День За Днем» слова Игонина.

По итогам 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. 25 февраля клуб из Санкт-Петербурга сыграет против ульяновской «Волги» в рамках 1/4 финала Кубка России.