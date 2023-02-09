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Кечинов: «Если Мелешин продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем красно-белых Павле Мелешине.

«Слежу за успехами Мелешина, смотрю, когда он выходит и играет. Я бы отметил, что у него есть все признаки мастерства: скорость, удар, голевое чутье, игра головой, может пробить издалека. Считаю, если он продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду. У него уже есть отличный задел, чтобы во второй части сезона становиться футболистом основного состава. Скоро мы увидим очень серьезного игрока. Главная ли это звезда нового спартаковского поколения? Пока не будем петь дифирамбы, но он один из», — цитирует Кечинова Legalbet.

Мелешин является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах за московскую команду во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Источник: https://legalbet.ru/news/skoro-mi-uvidim-rossijskuyu-zvezdu-kechinov-o/
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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