В «Сочи» ожидают трансферы перед стартом нового сезона
14:46
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в преддверии Кубка Матч-Премьер, на котором также сыграют «Рубин», «Спартак» и «Химки», рассказал о трансферной кампании клуба.
— Ожидаем трансферы. В заявке есть еще места, которые нужно заполнить, чтобы чувствовать себя более уверенно в Лиге Конференций и РПЛ. Нужна ротация, у нас плотный график, получается 12 матчей до сентября — серьезный график, поэтому ожидаем трансферы, но позиции говорить не буду, — сказал Федотов.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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