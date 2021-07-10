В «Сочи» ожидают трансферы перед стартом нового сезона

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в преддверии Кубка Матч-Премьер, на котором также сыграют «Рубин», «Спартак» и «Химки», рассказал о трансферной кампании клуба.

— Ожидаем трансферы. В заявке есть еще места, которые нужно заполнить, чтобы чувствовать себя более уверенно в Лиге Конференций и РПЛ. Нужна ротация, у нас плотный график, получается 12 матчей до сентября — серьезный график, поэтому ожидаем трансферы, но позиции говорить не буду, — сказал Федотов.