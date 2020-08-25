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Владимир Федотов: «В Сочи» у Кокорина проблем с мышцами не было»

01:41
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о причинах травм форварда Александра Кокорина, который перешел в «Спартак» по окончании сезона.

«Сглазили ли мы Кокорина? Мы такими делами не занимаемся, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Я думаю, что в любой команде главный «колдун» - это тренер, который работает на результат, делает всем возможное и невозможное, чтобы команда показывала свои лучшие результаты. Ну а здесь стечение обстоятельств. Саша попал под другие условия, другие нагрузки. Где-то промелькнуло, что он получил травму икроножной мышцы. А это небыстрое восстановление. Икроножные мышцы как раз из тех, которые требуют достаточно большого времени для реабилитации.

Были ли у него проблемы с мышцами в конце прошлого сезона? Нет, абсолютно никаких проблем. Была обычная забитость ног, где-то что-то потянул — это обычное явление среди футболистов. Не более того. Он профессионально относился к себе в этом плане. Всегда все делал вовремя, делал все процедуры и убирал мелкие вещи из мышц, вовремя делая профилактику. Никаких предпосылок к травматизму у него не было».

В текущем сезоне 29-летний Александр Кокорин из-за проблем со здоровьем пока ни разу не сыграл за «Спартак».

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