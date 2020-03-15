Владимир Федотов: «Стадион потерял 15-20 тысяч болельщиков. Представляете, какая была бы атмосфера?»
13:48
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».
— Играем через три дня на четвертый. Полностью восстановились и готовы дать бой, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
По подсчетам наших служб, стадион потерял 15-20 тысяч болельщиков. Представляете, какая была бы атмосфера? Футбол — для болельщиков. А их, к сожалению, не будет.
Мы уважаем любую команду. Но игра покажет. Сейчас нет смысла рассказывать про тактику на сегодняшнюю встречу. Все покажет сам матч. Постараемся проявить свои лучшие качества.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи