Владимир Федотов: «Стадион потерял 15-20 тысяч болельщиков. Представляете, какая была бы атмосфера?»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».

— Играем через три дня на четвертый. Полностью восстановились и готовы дать бой, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

По подсчетам наших служб, стадион потерял 15-20 тысяч болельщиков. Представляете, какая была бы атмосфера? Футбол — для болельщиков. А их, к сожалению, не будет.

Мы уважаем любую команду. Но игра покажет. Сейчас нет смысла рассказывать про тактику на сегодняшнюю встречу. Все покажет сам матч. Постараемся проявить свои лучшие качества.