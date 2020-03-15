РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владимир Федотов: «Стадион потерял 15-20 тысяч болельщиков. Представляете, какая была бы атмосфера?»

13:48
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».

— Играем через три дня на четвертый. Полностью восстановились и готовы дать бой, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

По подсчетам наших служб, стадион потерял 15-20 тысяч болельщиков. Представляете, какая была бы атмосфера? Футбол — для болельщиков. А их, к сожалению, не будет.

Мы уважаем любую команду. Но игра покажет. Сейчас нет смысла рассказывать про тактику на сегодняшнюю встречу. Все покажет сам матч. Постараемся проявить свои лучшие качества.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир