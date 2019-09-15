Владимир Быстров: «Пять игр Ларссон ничего не делает на поле. Чей вопрос? Тренера»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров после поражения красно-белых от «Урала» в 9-м туре чемпионата России (1:2) отметил, что вопрос по поводу увольнения Олега Кононова встает каждый тур.

— Может ли эта игра быть важнейшей с точки зрения развития карьеры Олега Кононова? Да с начала чемпионата «Спартак» оступается, и у нас каждый тур начинается этот разговор, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ». — Конечно, может, почему нет? Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова. Чего нам лапшу на уши вешают: «Мы взяли вот этих футболистов, подождите»? Давайте объявите, что «Спартак» в этом году борется за 7-е место. Тогда все вопросы будут сняты.

Давайте так, представим, что я тренер. Пять игр Ларссон ничего не делает на поле. Почему он в основном составе? Кому это вопрос? Тренеру. Он пять матчей не готов, зачем ставить его? Ставьте молодого своего. Дайте им шанс. Почему Кононов дает шансы одним и тем же, которые от игры к игре не прибавляют, а просто играют плохо?