Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Быстров — о матче ЦСКА — «Локомотив»: «Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил матч между ЦСКА и «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

— Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота. Футбольный бог всегда награждает команду, которая блюет на поле, которая старается, отдает все силы. Посмотри, финальный свисток — половина игроков «Локомотива» попадала. Они отдали все, что могли отдать, — благодаря этому и забили. Не было момента, когда кто-то, как Дуарте, мог встать: «Сами бегите, я подустал». Вот приходишь в раздевалку или на базу, смотришь на него и думаешь: «Блин, что с тобой?» Честно, хочется взять что-нибудь и сказать: «Если еще раз так сделаешь...» А если это матч Лиги чемпионов?

— Ничья с «Локомотивом» — тренерская неудача Федотова?

— Не только тренерская — и команда не среагировала. Армейцы изначально играли в большинстве, почему они не продолжили давить дома? 1:0, понятное дело, хорошо, но 2:0 — лучше. Тем более против такого «Локомотива» можно было доминировать, соперник вдесятером, устал. Ну, сами поплатились за свои ошибки.

— В чем проблема ЦСКА? Если команда не займет второе место — это провал. Можешь вычленить какую-то главную проблему?

— Не могу. Мне ЦСКА нравится на протяжении последних матчей. Игроки выполняют все установки. Как я вижу, тренер доволен. Но в дерби не хватило второго гола, — сказал Быстров.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ (45 очков), «Локомотив» — десятый (29 очков).

Александр Соболев. «Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Быстров — о трактовке эпизодов в штрафной: «Ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны были ставить пенальти»
Быстров — о последних результатах Абаскаля: «Не знаю, что за истерика с тренерским штабом «Спартака». Дайте поработать!»
«Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ
«Ахмат» — «Сочи»: гости грубо нарушили правила игры. Или судья РПЛ не умеет заполнять протокол?
Ещенко заявил, что игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»
Шишкин заявил, что победа над «Краснодаром» встряхнет «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинер — о выплатах за Влашича: «Они бы могли это сделать, но «к сожалению, у нас сегодня дождь пошел»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости