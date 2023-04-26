Евгений Гинер: «Формат РПЛ нужно менять, Кубок — оставить»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о необходимости изменить формат проведения чемпионата России.

«Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка. Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять», — заявил Гинер.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

При этом, по словам Алаева, формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне.