Подберезкин — о самом популярном клубе России: «Даже играя в Краснодаре, ты ощущал, что «Спартак» поддерживают больше»

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, какой футбольный клуб в России больше всего поддерживают.

«Не могу сказать, что огромная, но достаточно большая карьера была в РПЛ. Даже играя в Краснодаре, ты ощущал, что «Спартак» поддерживают больше. И так было постоянно, когда играл против красно-белых. Но я от этого получал удовольствие: от самой культуры боления, от атмосферы на стадионе. Были мурашки», — сказал Подберезкин «СЭ».

Подберезкин ранее в РПЛ защищал цвета «Локомотива», «Урала», «Краснодара» и «Рубина».