Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

7 мая, 11:55

Подберезкин — о самом популярном клубе России: «Даже играя в Краснодаре, ты ощущал, что «Спартак» поддерживают больше»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, какой футбольный клуб в России больше всего поддерживают.

«Не могу сказать, что огромная, но достаточно большая карьера была в РПЛ. Даже играя в Краснодаре, ты ощущал, что «Спартак» поддерживают больше. И так было постоянно, когда играл против красно-белых. Но я от этого получал удовольствие: от самой культуры боления, от атмосферы на стадионе. Были мурашки», — сказал Подберезкин «СЭ».

Подберезкин ранее в РПЛ защищал цвета «Локомотива», «Урала», «Краснодара» и «Рубина».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вячеслав Подберезкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2»
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались обесточены после ударов ВСУ
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy Nekrasov

    Наши позиции немного сблизились))) Пара слов: "нравиться" - "любовь". Давайте на этом и остановимся). Ведь у каждого внутри есть чувства, ну а слова - каждый найдет свое слово, чтобы выразить это самое чувство! Было очень приятно с Вами побеседовать на эту тему. Ради, в том числе, таких бесед, я и остаюсь на этом форуме. Успехов вам и доброго здоровья!

    14.05.2025

  • URMA

    Я вас тоже понял. Но скажу, что вы ушли от самой сути вопроса. А именно, вы перешли в филосовскую тему. Что конечно позволяет понять такое чувство,как любовь. Например к человеку,к богу. Про веру и отречения я не писал. Это совсем другая тема. А вот как понять любовь человека к какому то течению. Как например фанатское,ну или например политическое. Как можно утверждать о любви к какому то клубу. Это же бред. Это может нравиться. Вызывать какие то чувства. Например радость,или наоборот. Но с таким понятием,как любовь это не имеет никакого отношения. Вот об этом и речь. Не больше,не меньше.

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Но если взять по отдельности такое понятие,как футбольный клуб и задать вам вопрос. Вам предложен выбор между жизнью ваших близких и любви к клубу. Гипотетически конечно. Что вы выберете?. Думаю ответ очевиден." Я понимаю вашу точку зрения, но здесь не очень согласен. Можно ли сравнить мягкое и теплоё? У вас критерий сравнения - отдать жизнь. Т.е. - действие материального мира. А у меня критерий сравнения - чувство, возникающее в сердце человека, определяющее его отношение к предмету/человеку/месту материального мира. С точки зрения вашего критерия - ответ очевиден с одной стороны. С другой стороны бывают и более сложные выборы перед людьми - отречься от Господа и Веры, или погибнуть. И люди не всегда выбирают отречение, жертвуя своей жизнью. Потому, что Верят. А Господь есть Любовь.

    12.05.2025

  • URMA

    А за что тогда вообще любят?. Просто так это чувство не возникает. Другое дело,что не все задаются этим вопросом. И не всегда находят ответ,почему?.

    08.05.2025

  • URMA

    Ну,хорошо!. Если вы болеете за какой то клуб. То это ваше личное дело. Весь вопрос то стоит совсем в другом понимании. А именно,любви. Я ведь уже озвучил свои понятия. Болея за какой то клуб,я не связываю это с любовью. Это совсем другое чувство. И если рассматривать такие понятия в общем,как Родина,школа,двор,Спартак. То это можно конечно относить к любви. При защите всего этого многие отдают свою жизнь. Тут все понятно. Но если взять по отдельности такое понятие,как футбольный клуб и задать вам вопрос. Вам предложен выбор между жизнью ваших близких и любви к клубу. Гипотетически конечно. Что вы выберете?. Думаю ответ очевиден. Мы разложили молекулы на атомы для лучшего понимания такого слова"любовь". И я не совсем понимаю людей,которые говорят о ЛюбвИ к какому то течению. Пусть это будет спортивное,или политическое,все равно. Выглядит немного странно,если говорить,что любишь революцию. Везде нужна мера. В боление за клуб тоже. Но вот у Спартака таких людей без меры, многовато.

    08.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В ранней юности такое чувство бывает у всех. Но в зрелом возрасте большинство точно может ответить на вопрос о настоящей любви. Я понимаю Вас, Вы не хотите мне отвечать на этот вопрос. Надеюсь, что Вы знаете на него ответ, и этот вопрос не прозвучал сейчас для Вас в первый раз. Мне видится, что я исчерпывающе изложил мвою точку зрения на данный вопрос.

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Простите, не знаю как вас зовут. А как же Родина, школа, родной с детства дворик и иные места? Это тоже всё любовь). Когда на Родину напал враг мы за неё горой, переживаем за неё, любим её, скучаем по ней на чужбине). А дворик детства, в который возвращаешься с замиранием сердца после долгой разлуки? Так же и Спартак - клуб, который занял свое место в сердце у каждого болельщика. Недаром фраза Олега Ивановича: любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке. А пользователь Rewalex - лицемер и хам. Такие не могут претендовать на истину.

    07.05.2025

  • URMA

    Дима!. Ну ты с этой любовью прямо насмешил. Любить можно своих близких. Жен, детей,родителей. А любить какой то клуб. Это явно не нормально. Можно переживать,расстраиваться,радоваться. Любовь это когда один человек готов ради другого жертвовать чем то. Даже жизнью. Например родители ради детей,или наоборот. Неужели ты готов ради клуба, жертвовать жизнью своих близких?. Это образно конечно. Для лучшего понимания такого чувства,как любовь. Тем более твой кумир сегодня играет за Спартак,а завтра уже в другом клубе. И это называется по твоему любовь?. Очень спорно. Думаю здесь ближе всего к истине Rawalex.

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    О тебе , старый пердун .)))

    07.05.2025

  • ровнов

    Зентовцы, обидно ?

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Э нет. Любовь к родителям и любовь к женщине отличается. Ещё как отличается. И потом, разве у Вас в жизни никогда не было чувства, которое Вы изначально сочли, как настоящее и вечное, а впоследствии поняли, что ошибались?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Уважаемый гражданин Ю.Ю.! Я был рад поговорить с Вами по вопросу, который вы здесь подняли. К сожалению пока не смогу продолжить какое-то время наш диалог. При этом, отвечу на ваши вопросы, если они появятся. Жаль, что нашу беседу омрачили нелепые выходки упырька, Вашего соратника по болению за клуб с берегов Невы. Поздравляю всех жителей Ленинграда и других городов нашей Великой Родины с наступающим Днем Победы! Сегодня в газете СЭ опубликована замечательная статья по этому поводу. Вечная Память нашим Героям!

    07.05.2025

  • Rawalex

    Фанатизм - это расстройство психики изначально. Чем ущербнее себя в обществе ощущает индивид, тем сильнее он стремится ассоциировать себя с чем то значимым. Это и есть главная причина существования фанатов. Так и появились сотни миллионов фанатов у Реала и Барсы. Причём живут эти фанаты в селе Кукуево Задрищенской области, но твёрдо уверены, что они и испанский клуб из Мадрида единое целое!

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Любую любовь, которая настоящая. Думаю, что как определить настоящая ли любовь или нет, мне не нужно Вам рассказывать))).

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Интерсно... Вы какую любовь имеете в виду? К Родине, городу, команде, родителям, женщине, детям, внукам, друзьям? И как определить, настоящая это любовь или нет?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Папе нравился футбол, нравился, в том числе, и как играл Спартак. У него был друг, который работал в Лужниках. Однажды он предложил отцу билеты на футбол...Вы пытаетесь найти какую-то логику, но её не существует, так как любовь - она не поддается логике). Я пытаюсь который раз Вам об этом сказать, но Вы меня не понимаете. Я поэтому и спросил у Вас: была ли в Вашей жизни настоящая любовь? Именно на этот вопрос Вы мне и не ответили...Если была, то вы должны меня понять, если нет, то наш разговор не приведёт к чему-либо толковому.

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Где логика? Ваш отец болел за Торпедо и Крылья, он же привёл Вас на стадион, но Вы начали болеть за Спартак. А вот в Краснодаре дети, которых приводят родители, болеют, как и они, за Спартак. Наверное, чем-то дети Москвы и Краснодара отличаются… Если Вас не затруднит, повторите вопрос, по всей видимости я пропустил.

    07.05.2025

  • spor71917

    Мне их не жаль. Бывают исключения: Ю.А. СЕВИДОВ. Ни разу не слышал от него гадостей-грязи в адрес соперника...

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Папа, Царствие Небесное, болел за Торпедо и Крылья Советов. Связь поколений, я уже написал выше. Люди, которые живут в Краснодаре, болели и болеют за Спартак, приводят своих детей на матчи, дети приводят своих детей. В домах и квартирах смотрят матчи с участием Спартака, болеют семьями за свою любимую команду. Любят не за то, что играл Черенков или Черчесов. Любят вопреки всему, чисто и всем сердцем. А вот на мой вопрос Вы так и не ответили....

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Упырёк, иди в попу)))

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    шульманы распространились .

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    Галюки пошли чмартага щумпиньоня.

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка ты забыл , как вас дрючили во всех КУБКАХ ЕВРОПЫ??? НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛА ЧМАРТАГА НИ В ОДНОМ КУБКЕ. А, какие-то выходы куда-то это ни очем. Брали КУБКИ нет не брали!!!!!!

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    шульман на люстру.

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    Ты до сих пор жив????????? А, НУ ЗА чмартагу жизнь свою никчемную отдай , "народец".

    07.05.2025

  • spor71917

    Эпилог: Кб мразоте-быдлу: А) Ты не пропускаешь ни одной ветки (новости) Зенита, чтобы нагадить своим присутствием. Я отвечаю кб лузерам-неудачникам взаимностью, к сожалению времени не хватает гостить на всех ветках народного "популярного" клуПа. Б) Если бы у меня было 30 аккаунтов, то ты бы давно и навсегда испарился-ИСЧЕЗ с просторов СЭ Пока, стукачок, озабоченный врунишечка ты наш

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    Ну поясни чмарташка за что ты воешь за него за промесоугальдобарков и что дальше. "максимки" завтра уедут , а ты будешь выть за душок вонючий, стеночки, забеги ????? УПОРОТЫЙ хромбик.!!!!!!!

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    шарфик на люстру и качайся упадешь на свой хромбик.

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    Отлично, спасибо.!!!!!

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Ещё раз - как считаете, по какой причине, в условном Краснодаре, могут начать болеть за Спартак? Кстати, по поводу "Эх, гражданин Ю.Ю., была ли у вас в жизни настоящая любовь?". Вам ведь отец тоже не оставил выбора, приведя на матч Спартака, за который болел сам. Т.е. Ваша любовь к команде навязана. Это прям, как старом анекдоте: Господь подвёл Адама к Еве и сказал: "Выбирай себе жену".

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    шарфик с хромбиком на люстру и качайся нам на радость.

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    Березкинпод твой чмартага не самый популярный клуб и не был им. Твою чмартагу делают популярной СМИшки , а они как и клуб все тельавивские, как и ты сам. чмартаг щумпиньоня !!!!!!!!!!!!!

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Напротив, наш с Вами разговор несколько расширился и вышел за пределы географии и спортивных достижений, перейдя в нематериальные области. Если всё же вернуться к географии, так как у Вас есть желание установить именно географическую причину, то здесь можно воспользоваться аналогией: русские живут не только в России. Русские распространились по всему миру.

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Я то пойду . Но от этого Спартак не будет менее чмошен.)) И в камере теплотрассы возможно буду праздновать очередное золото Зенита. А ты , в своей квартире , на Патриаршьих , дрочить на портрет Романцева.))

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Похоже Вы потеряли нить разговора. Начиналось всё так: - Вот всё-равно не могу понять, почему в том же Краснодаре должны болеть за Спартак?

    07.05.2025

  • URMA

    Так об этой секте и разговор. Нормальным людям боление за какой нибудь клуб просто отдушина от прозы суетной жизни. А эти готовы 24/7 говорить о своем любимом Спартаке. Им очень важно,что они принадлежат к секте самого,самого,самого лучшего клуба. Самого,самого,популярного. Едят их мухи!. Это как же надо не ценить саму жизнь,не радоваться солнцу,что бы так зациклиться на субьективизме. Мне их иногда просто жаль. Но иногда они раздражают. Раздражают отсутствием понимания сути вещей. Своей ограниченностью, да и просто злобой. Есть еще,остались среди болел Спартака нормальные,адекватные люди. Но эти уже в большинстве своем пенсионного возраста. А более молодые,это что то,с чем то. Нельзя трогать Спартак, тем более высказывать критические мнения. Сразу взрыв,злоба,оскорбления,истерика. И это растраивает.

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Как вы, красно-белые, любите сразу и безапелляционно разбрасываться эпитетами. Стоит только не разделить с вами взгляды на то или иное событие или мнение, и вы моментально начинаете сомневаться в умственных способностях оппонента. Не поверите, но я начал болеть за Зенит, когда для него попадание в 10-ку считалось успехом. Мне было достаточно того, что это команда из моего родного города. У меня и в 9-летнем возрасте не возникало желания начать болеть за более успешных. А вот за сборную я болел всегда, хотя за первые 40 лет моего боления, в ней засветились всего 3 зенитовца, да и те не были на первых ролях. И никогда не делил сборников по клубной принадлежности. Они все для меня свои. Кстати, исходя из Вашего посыла, чего добилась сборная, составленная на основе бывших и действующих спартаковцах в 90-е? Ну, кроме отказа вообще играть за сборную? И Рома в сборной 2008-го был один из, а не единственный. И вклад в тот успех команды у него ничуть не больше, чем у Акинфеева, Игнашевича,

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Ты еще не сдох?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Упырёк, если бы ты был свободен от своей ненависти, то никогда бы не писал подобных постов, никогда бы не сидел и не минусил здесь со своими 30+акаунтами людей, никогда бы не лез к болельщикам Спартака с подобными постами. Поэтому - иди в попу)))

    07.05.2025

  • spor71917

    Злоба-зависть сделала вас (тебя) подонками-мразями! Какая у меня может быть злоба к кб неудачникам-врунам и утыркам?! ЗЕНИТ неоднократный ЧЕМПИОН России. Обладатель Кубков УЕФА!!! А вы гАвно! тчк

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нет, не из Краснодара. Это имеет значение?

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Не понял только, Вас отец из Краснодара привёз в лужники?

    07.05.2025

  • andrrpetrov

    Я вам напишу несколько неприяятное для вас мнение. Смотрите, страна 90-х в разрухе ... ведьмы, колдуны и др. проходимцы заполонили тв. И тут Спартак ... его меняют, застаавляют целовать некий ромб, называют крааснобелых братьями!, а всех несогласных шельмуют. 100 проценттная сэкта получается. Из 90-х .. .. А сейчас люди хотят спортивного прослаавления города, посёлка, каких-то символов страны ... армии, милиции .... Зачем им нынешний спартак.

    07.05.2025

  • spor71917

    Спартак-параша! Победа будет Наша!!! А лично мне очень приятно надругаться над смешливыми = Вы это заслужили )

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    злоба сделала тебя упырём.

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Иди в попу, упырёк)))

    07.05.2025

  • Андрей С.

    кто такой Семак?многодетный отей?-да!Игрок РПЛ?-да! тренер -не смешите...эра бомжей(Газпрома)-увы пока без столетий и идиотского отношения к мболоту эти ребята не 0 а скорее 0.15

    07.05.2025

  • spor71917

    Очередное враньё-брехня кб подонка...

    07.05.2025

  • spor71917

    Наверняка у Ю.Ю. такой странной "настоящей" любви никогда не было = притапливать за расхитителей соц. собственности, бромантанщиков (свой, только им и понятный народный спортивный принцип) итд итп

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Очень важна связь поколений! Меня с пацанами в Лужники привел мой отец, и в нас зажегся маленький красно-белый огонек. Я привел своих детей на стадион, пригласил друзей с детьми на футбол (они специально оформили фан-айди), с работы у нас идут люди на Динамо-Спартак с детьми. И нас, красно-белых, становится больше))).

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    бомжара? ты о ком?:joy::rofl::sweat_smile:

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    самое главное, что тебе НИЧЕГО НЕ НАДО ПРИКРЫВАТЬ - у бомжей все в гов..е о обосс..но! :joy::rofl::sweat_smile:

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    он надеялся что Краснодар будет успешно в Еврокубках играть и перебьет тогда возможно по популярности Спартак.

    07.05.2025

  • andrrpetrov

    Не просто за Спартак, а за Московский Спартак, который к другим Спартакам( например к костромскому) не имеет никакого отношения. Может потому, что он представляет столицу страны? Нет, не подходит, поскольку в Москве есть не менее интересные и славные команды. И их много. Единственное объяснение - это самопиар и культ личности ) названия.

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    я думал ты умнее. Понятно же что за Спартак начали болеть из-за его ПОСТОЯННОГО участия в еврокубках, и из-за того что сборная с подавляющим количеством там игроков-спартаковцев неплохо играла с авторитетными в Мире и Европе командами. Ну не будешь же болеть за конебомжовую сборную с их постоянными поражениями, причем от разных уэльсов, кроме одного короткого периода в 08 году, где, кстати, несколько раз сборную буквально спасал спартаковец Павлюченко. И кстати, вот не вспомню сразу - а когда так же спартаковскую сборную спасал армеец или тем более зенитовец?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Обязательно нужно болеть за тех, кто лучше? Или хуже? А вы обязательно любили девочку из своего класса? Из своего города, района? Эх, гражданин Ю.Ю., была ли у вас в жизни настоящая любовь?

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    это тебе привычно в камере теплотрассы. Иди на пиво стреляй, бомжара.

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Ага, пацанёнок прям родился с такой любовью. Скажите, а вы на школьных соревнованиях тоже болели за параллельный класс, а не за свой, потому как они играли лучше? А на районных соревнованиях, по тем же причинам, болели за соседнюю школу, а не за свою?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Причина одна - любовь). Иных объяснений просто не существует. Любят не за силу, медали, титулы...

    07.05.2025

  • spor71917

    Одна из причин - безделие. Примерно 80% болельщикам вообще ПО-БАРАБАНУ, кто популярнее Зенит или Спартак. И только кб секта всё не может успокоиться, ввиду своих позорных результатов...

    07.05.2025

  • Skorz.

    Вопрос , который резко поднимает настроение одним и ухудшает -другим !)) Кто эти одни , а кто другие -никто не знает -:)))

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Какое же это объяснение? Вопрос-то был проще простого - почему сегодня, условный житель Краснодара (Ростова, Сочи, Оренбурга, Казани и т.д.), начинает болеть не за команду своего города (региона), а за Спартак? Ещё раз, каковы причины?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Любить, себя забыв, превозмогая боли, Любить, когда и тяжко и ничто не мило- Такое чувство настоящее и дорогого стоит! Любовь, что духу постоянно дарит силы, По сути-мужество и подвиг.

    07.05.2025

  • URMA

    Шо,опять зуд одолел?. Депрессия?. Нужна постоянное подтверждение,что ты играл,или болеешь за самый популярный клуб России?. Как грызет вас всех отсутствие самодостаточности. Обязательно надо подпитывать свое неуверенное состояние тем,что ты тоже чего то стоишь. Если ты болеешь за Спартак. Какой вообще смысл имеет принадлежность индивидуума к самому популярному клубу,или не самому популярному?. Может кто то сможет это обьяснить?. Ведь каждый выбирает себе клуб согласно внутренним установкам. То есть выбор определяет психология человека. Что для него важно?. Успешность клуба, его популярность, или все таки другие причины?.

    07.05.2025

  • spor71917

    Хто такой этот Подберёзкин ?! Мнение Подосиновикова было бы более интересным, т.к. он без мурашек. А вообще, Спартак 5й за Эру Семака: Зенит - 135 побед в РПЛ, Краснодар-103, ЦСКА и Локо-по 102, Спартак-96, Динамо-91, Ростов-82... Селяви:soccer:

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Вот всё-равно не могу понять, почему в том же Краснодаре должны болеть за Спартак? Ладно бы во времена Папаева, или Черенкова, или Тихонова, когда Спартак действительно был силён, а в городе не было команды из Высшей лиги. Можно понять тех, кто хотел считать себя причастным к чемпионам. Но сейчас-то, по какой причине?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Так ведь это и есть правда. И ничего с этим не поделаешь))).

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Я вот подумал. А за чем тогда Галицкому золото ? Если все в Краснодаре всё равно за Спартак болеют.))

    07.05.2025

  • Patria o muerte

    На меня и так и не капает.))

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Ну вот и договорились. Но голову то прикрой.))

    07.05.2025

  • Patria o muerte

    Ну дык и я про Зенит слова не сказал.)

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Я про Зенит ни слова . Так что меня можешь не считать.))

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Спецом глянул - в 2016, когда Подберёзкин играл в Краснодаре, на матче со Спартаком на трибуне было больше 31 тыс. зрителей. Получается больше половины были спартачи.

    07.05.2025

  • Patria o muerte

    До вечера налетят и нагадят,ты ведь уже откликнулся и двое чуть ниже.)

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Что ? Не летят? Ну ты жди. Только голову прикрой . А то нагадЮт. И на тебя , и на Спартак .

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    На кухне , за закрытыми дверями. На улице за это морду били.))

    07.05.2025

  • Ю.Ю.

    Не уточнил только: в играх, на тренировках или просто в городе?

    07.05.2025

  • Filin63

    Парнишка, что ты несёшь? Кто это интересно болеет за твой Спартак? Л

    07.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А как же 19 миллионов Медведева??? А может там сейчас уже все 30 миллионов?

    07.05.2025

  • Patria o muerte

    Сейчас налетят болельщики одного клуба,которые скажут,что Подберезкин ничего не видел и не понимает,а они точно знают какой клуб самый популярный в России.

    07.05.2025

    • Быстров — о своей карьере: «Говорили об АПЛ, но было четкое понимание, что я туда не хочу»

    Форвард «Динамо» Гладышев признан лучшим игроком апреля в РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости