В махачкалинским «Динамо» рассказали, когда пройдет тренировка с Махачевым и Нурмагомедовым

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов могут провести совместную тренировку с футболистами клуба весной.

«Ислам Махачев давно не видел команду, он готовился к своему бою, мы его поздравили с победой. Он пришел на матч с «Динамо» (0:4), к сожалению, нам не удалось порадовать, но так бывает. Мы его всегда ждем, большое спасибо за его поддержку, я уверен, что он будет нас поддерживать в любой ситуации, а мы покажем свой дух, постараемся соответствовать нашим землякам. Тренировка еще не произошла с участием Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Я думаю, что она как раз будет весной, это будет общая тренировка с футболистами команды, детьми, Исламом и Хабибом», — приводит слова Газизова ТАСС.