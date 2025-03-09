В махачкалинским «Динамо» рассказали, когда пройдет тренировка с Махачевым и Нурмагомедовым
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов могут провести совместную тренировку с футболистами клуба весной.
«Ислам Махачев давно не видел команду, он готовился к своему бою, мы его поздравили с победой. Он пришел на матч с «Динамо» (0:4), к сожалению, нам не удалось порадовать, но так бывает. Мы его всегда ждем, большое спасибо за его поддержку, я уверен, что он будет нас поддерживать в любой ситуации, а мы покажем свой дух, постараемся соответствовать нашим землякам. Тренировка еще не произошла с участием Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Я думаю, что она как раз будет весной, это будет общая тренировка с футболистами команды, детьми, Исламом и Хабибом», — приводит слова Газизова ТАСС.
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7
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8
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13
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14
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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|20:45
|Спартак – Родина
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|14:30
|Оренбург – Ростов
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|17:00
|Локомотив – Ахмат
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