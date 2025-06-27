Футбол
27 июня, 13:50

Быстров — о переносе столетия «Зенита»: «Чем больше праздников, тем лучше. Дважды отпразднуем день рождения»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на перенос столетия «Зенита».

«Идет столетие, ничего не переносили. Мы уже отпраздновали, сезон продолжается. Чем больше праздников, тем лучше. Если можно дважды отпраздновать день рождения, почему бы этого не сделать? Если можно каждый год праздновать по пять раз, почему и нет?» — сказал Быстров «СЭ».

О переносе столетия «Зенит» объявил в официальном сообщении клуба об итогах заседания совета директоров. «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» — чемпион», — говорится в заявлении.

В чемпионате России-2024/25 петербуржцы заняли второе место, уступив первую строчку «Краснодару».

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Friendship07

    По итогу заседания совета директоров ФК Зенит, принято постановление, что после 99 идет 101. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Отслеживание недовольства населением данного решения возложено на соответствующие компетентные органы.

    27.06.2025

  • Андрей Васильев

    Володька, хватит со своими шутками, пора, в цирке уже ждут

    27.06.2025

  • Андрей Васильев

    Огласи список и сумму ваших и твоих бабок

    27.06.2025

  • Андрей Васильев

    Надоел этот Петрушка Быстров. Везде как затычка

    27.06.2025

  • 3_62

    В принципе все равно. 1925 - мифическая дата. Три клуба подрядили нищих историков удлинить историю клубов.-) ЦСКА, Спартак, Зенит - всё это миф. Вот Динамо - молодцы - не стали ничего менять.. Это и есть старейший клуб нашего футбола. Даже где-то повезло петербуржцам что не стали слишком глубоко рыть, поскольку наткнулись на красно-белые цвета УНИТАСа. Так то столица империи легко бы побила 1911г. ЦСКА при желании...

    27.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Владимир лишний стакан поднимет:stuck_out_tongue_winking_eye:!

    27.06.2025

  • Medovar

    Могли бы и каждый месяц праздновать, пока вам годик не исполнится.

    27.06.2025

  • Highlander

    И все за наши бабки.

    27.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    Мало объявить второй год столетия клуба нужно еще Москве поклониться в ножки а то она порешает с судьями и снова второе место....

    27.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    :rofl::rofl::rofl:

    27.06.2025

  • tatarin

    Что-то подобное помнится по сказке "12 месяцев", когда прЫнцесса приказала изменить календарь, пока не получит желаемое.

    27.06.2025

  • ANTI BOMG

    вофка, надеюсь и в следующем сезоне потренируетесь на неве, а потом перенесете на 2027-й.:sweat_smile::joy::joy::rofl:

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Фофка, судя по всему, и не просыхает

    27.06.2025

  • Max Stch

    Сто лет праздников

    27.06.2025

  • Семён Фадеич

    У Володьки праздник каждый день.

    27.06.2025

  • БорщисалО

    Нужно вообще-то объявлять "Десятилетие празднования столетия Зенита".

    27.06.2025

  • Алексей Лунев

    Все Володька- не позовут тебя больше на газ тв

    27.06.2025

    • В «Рубине» заявили, что Тахери должен вернуться в расположение клуба до конца недели

    Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Новый тренер посмотрит футболистов. Исключено, что армейцы проиграют»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

