Быстров — о переносе столетия «Зенита»: «Чем больше праздников, тем лучше. Дважды отпразднуем день рождения»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на перенос столетия «Зенита».

«Идет столетие, ничего не переносили. Мы уже отпраздновали, сезон продолжается. Чем больше праздников, тем лучше. Если можно дважды отпраздновать день рождения, почему бы этого не сделать? Если можно каждый год праздновать по пять раз, почему и нет?» — сказал Быстров «СЭ».

О переносе столетия «Зенит» объявил в официальном сообщении клуба об итогах заседания совета директоров. «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» — чемпион», — говорится в заявлении.

В чемпионате России-2024/25 петербуржцы заняли второе место, уступив первую строчку «Краснодару».