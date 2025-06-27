Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Новый тренер посмотрит футболистов. Исключено, что армейцы проиграют»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче армейцев против медийной команды «Амкал».

«В какой лиге вообще этот «Амкал» играет? В медиалиге? Это что такое? Сложно сказать даже. Наверное, можно играть такие матчи, новый тренер посмотрит футболистов. Исключено, что ЦСКА сегодня проиграет. Проиграли тогда 2DROTS? В той игре в состав всех ненужных поставили. Сейчас такого не будет, новому тренеру будет интересно, что представляет из себя команда. В общем, я за проведение этого непонятного матча», — Пономарев «СЭ».

ЦСКА и «Амкал» сыграют в товарищеском матче на турнире Media x Pro Cup 2025 27 июня. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.