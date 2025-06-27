Футбол
27 июня, 13:42

В «Рубине» заявили, что Тахери должен вернуться в расположение клуба до конца недели

Сергей Ярошенко

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов назвал даты возвращения иранского нападающего Касра Тахери в расположение клуба.

«Буквально позавчера разговаривал с ним. Надеемся, что он скоро вернется. Речь шла о трех-четырех днях. До конца недели должен вернуться в расположение «Рубина»? Вроде бы как да. Но как будет по факту, не знаем. Мы с ним на связи все время, но на такие истории клуб не всегда может повлиять», — цитирует Айбатова ТАСС.

Ранее стало известно, что футболист находится в Иране и пока не может вернуться в расположение казанской команды, поскольку воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

18-летний Тахери выступает за «Рубин» с зимы прошлого года. В прошлом сезоне нападающий провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
