В «Рубине» заявили, что Тахери должен вернуться в расположение клуба до конца недели

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов назвал даты возвращения иранского нападающего Касра Тахери в расположение клуба.

«Буквально позавчера разговаривал с ним. Надеемся, что он скоро вернется. Речь шла о трех-четырех днях. До конца недели должен вернуться в расположение «Рубина»? Вроде бы как да. Но как будет по факту, не знаем. Мы с ним на связи все время, но на такие истории клуб не всегда может повлиять», — цитирует Айбатова ТАСС.

Ранее стало известно, что футболист находится в Иране и пока не может вернуться в расположение казанской команды, поскольку воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

18-летний Тахери выступает за «Рубин» с зимы прошлого года. В прошлом сезоне нападающий провел 4 матча и не отметился результативными действиями.