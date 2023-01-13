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Сегодня, 17:10

Бесчастных: «Вам интересен «Спартак». Вот и спрашивайте тех, кто в «Спартаке» играет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» и бывший тренер молодежной команды красно-белых Владимир Бесчастных не стал отвечать на вопросы об игре команды в нынешнем сезоне.

— Как оцениваете игру «Спартака» в первой части сезона?

— Я не привык оценивать игру по части чемпионата. Пусть закончат — и посмотрим.

— Многие отмечают, что «Спартак» пытается зацепиться за «Зенит», не дать уйти в большой отрыв.

— Ну, молодцы, согласен.

— Вы видите, что у «Спартака» строится новая игра под руководством Абаскаля?

— Чтобы это видеть, надо быть в клубе, меня туда не пускают. Я работаю в «Родине». И мне не нравится, что вы не спрашиваете про «Родину». Вам интересен «Спартак». Вот и спрашивайте тех, кто в «Спартаке» играет. Слежу за командой, в которой работаю. И мне некогда обсуждать, что строится или не строится в «Спартаке». Я помогаю Дмитрию Владимировичу Парфенову строить игру в «Родине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-beschastny-h-ya-rabotayu-v-rodine-i-mne-nekogda-obsuzhdat-spartak/
Владимир Бесчастных
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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