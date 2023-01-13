Агент Барбоза считает перспективным возможный переход Тавареша в «Спартак»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

15.01.2023 | Реал — Барселона

«Я знаю этого игрока. Это хороший и молодой защитник. Он перспективный футболист, но я сомневаюсь, что в ближайшее время он начнет сразу играть в «Спартаке». У него была тяжелая травма. Как вложение на будущее для клуба — это интересный вариант. Он мало играл в «Бенфике», поэтому в России он сможет обрести необходимую игровую практику», — сказал Барбоза «СЭ».

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.