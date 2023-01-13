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Сегодня, 17:05

Агент Барбоза считает перспективным возможный переход Тавареша в «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

15.01.2023 | Реал — Барселона

«Я знаю этого игрока. Это хороший и молодой защитник. Он перспективный футболист, но я сомневаюсь, что в ближайшее время он начнет сразу играть в «Спартаке». У него была тяжелая травма. Как вложение на будущее для клуба — это интересный вариант. Он мало играл в «Бенфике», поэтому в России он сможет обрести необходимую игровую практику», — сказал Барбоза «СЭ».

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Томаш Тавареш
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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