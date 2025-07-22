Владелец «Акрона» Морозов рассказал, на сколько увеличился бюджет клуба в сезоне-2025/26

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущем бюджете клуба.

«По абсолютным цифрам говорить не буду. Но в целом это плюс 10-15 процентов к бюджету прошлого сезона», — сказал Морозов «СЭ».

В 1-м туре РПЛ-2025/26 «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

В прошедшем сезоне команда занял девятое место в чемпионате России.