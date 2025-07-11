«РБ Спорт»: решение о включении «Оренбурга» в РПЛ было принято единогласно

Бюро исполкома РФС единогласно приняло решение о включении «Оренбурга» в состав участников РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, при этом участие в работе бюро исполкома приняли не все его члены.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в чемпионате России сезона-2025/26.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.

В сезоне-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.