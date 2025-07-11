Адвокат совладельца «Торпедо»: «Если «Оренбург» считает, что он по-спортивному попал в РПЛ, то бог ему судья»

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Оренбург» заменит московский клуб в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Добавление «Оренбурга» в РПЛ — неспортивное решение. Если «Оренбург» считает, что он по-спортивному попал в РПЛ и все хорошо, то бог ему судья», — сказал Алешкин «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

«Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.