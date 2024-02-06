Витюгов: «У «Чертаново» не было супервозможностей, нами двигало наслаждение»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал об атмосфере внутри «Чертаново», за который выступал до перехода в самарский клуб.

«Понятно, что каждый хотел добиться максимума, играть в РПЛ, по возможности в европейских топ-чемпионатах и в сборной России. Все равно об этом думали, держали в голове, работали ради этого. Но на тот момент мы наслаждались тем, что у нас есть.

Не было каких-то супервозможностей у клуба, у академии. Мы со своими возможностями выходили и очень достойный футбол показывали. «Наслаждение» — главное слово, которое нами двигало. Мы кайфовали, мы наслаждались тем, как мы играли, тем, какой результат мы даем. Мы кайфовали друг от друга, от игры, от того, что у нас есть, от результатов — все в совокупности было очень здорово", — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

Витюгов играет в составе «Крыльев Советов» с 2020 года. В команде он провел 120 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.