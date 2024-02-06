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Сегодня, 12:09

Витюгов: «У «Чертаново» не было супервозможностей, нами двигало наслаждение»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал об атмосфере внутри «Чертаново», за который выступал до перехода в самарский клуб.

«Понятно, что каждый хотел добиться максимума, играть в РПЛ, по возможности в европейских топ-чемпионатах и в сборной России. Все равно об этом думали, держали в голове, работали ради этого. Но на тот момент мы наслаждались тем, что у нас есть.

Не было каких-то супервозможностей у клуба, у академии. Мы со своими возможностями выходили и очень достойный футбол показывали. «Наслаждение» — главное слово, которое нами двигало. Мы кайфовали, мы наслаждались тем, как мы играли, тем, какой результат мы даем. Мы кайфовали друг от друга, от игры, от того, что у нас есть, от результатов — все в совокупности было очень здорово", — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

Витюгов играет в составе «Крыльев Советов» с 2020 года. В команде он провел 120 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/vityugov-u-chertanovo-ne-bylo-supervozmozhnostei-nami-dvigalo-naslazhdenie-331421/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Чертаново
Максим Витюгов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
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