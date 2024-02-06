Каррера заявил, что сожалеет о ситуации между Джикией и «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно в случае, если Гильермо Абаскаль останется тренером команды.

«Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация!» — сказал Каррера «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.