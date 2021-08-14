Витория: «Понимал, что все команды настраиваются на «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) отметил, что ему еще нужно время на адаптацию. По словам португальца, соперники играют против красно-белых от обороны.

— Уровень нашего чемпионата вас чем-то удивил? И куда у вас пропал ромбик с футболки? (главный тренер «Спартака» был на пресс-конференции в черном футболке без спартаковского ромбика — Прим. «СЭ»).

— Обычно я на играх в своей одежде. Было одно исключение, когда вышел в клубном поло, а так предпочитаю на играх быть в штатском. Не могу сказать, сколько по времени займет адаптация нашего футбола в «Спартаке». Будем надеяться, что как можно быстрей.

Все только начинается. Провели несколько игр. Знал, что здесь будет играть непросто. Все соперники со «Спартаком» играют от обороны и стараются поймать на контратаках. Понимал, что все команды определенным образом настраиваются на «Спартак».

(Евгений Черепанов)