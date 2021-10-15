Главный тренер «Крыльев» предложил расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о реформах в чемпионате России.

«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. У нас дебютанты точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании. Это говорит о конкурентоспособности, — приводит слова Осинькина «РБ Спорт». — У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре матча, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему».

Сейчас чемпионат России проводится по гладкому формату в 30 туров, где команды играют между собой по два раза. Нидерландское аналитическое агентство Hypercube предложило несколько новых вариантов проведения турнира.