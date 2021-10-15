Главный тренер «Крыльев» предложил расширить РПЛ до 18 команд
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о реформах в чемпионате России.
«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. У нас дебютанты точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании. Это говорит о конкурентоспособности, — приводит слова Осинькина «РБ Спорт». — У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре матча, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему».
Сейчас чемпионат России проводится по гладкому формату в 30 туров, где команды играют между собой по два раза. Нидерландское аналитическое агентство Hypercube предложило несколько новых вариантов проведения турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-kry-l-ev-predlozhil-rasshirit-rpl-do-18-komand/
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