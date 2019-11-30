Виталий Лысцов: «Уфа» и сама не играет в футбол, и нам не дает»

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).

— Сегодня был тяжелый матч, «Уфа» — непростой соперник, оборону которого тяжело взламывать, — цитирует Лысцова официальный сайт самарского клуба. — Они и сами не играют в футбол, и нам не дают. Первые 15 минут мы играли хорошо, но потом пропустили после полумомента, который можно было предотвратить. А отыграться в итоге не смогли.

— Сегодня в концовке все ждали от «Крыльев» навала, а в итоге забить мог соперник. Закончились силы?

— Можно так сказать. Мы пытались бежать вперед, атаковать, но столько сил уже не осталось. «Уфа», в свою очередь, играла на контратаках, ждала подходящих моментов.

— «Крылья» уже несколько матчей не могут забить. Это вопрос психологии?

— Тяжело ответить. Мы будем продолжать работать, возвращается Соболев. Надеюсь, что с «Уралом» у нас все будет хорошо. Впереди отпуск и нам нужно уйти в него на мажорной ноте, добыть очки.