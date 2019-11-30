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Виталий Лысцов: «Уфа» и сама не играет в футбол, и нам не дает»

18:26

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).

— Сегодня был тяжелый матч, «Уфа» — непростой соперник, оборону которого тяжело взламывать, — цитирует Лысцова официальный сайт самарского клуба. — Они и сами не играют в футбол, и нам не дают. Первые 15 минут мы играли хорошо, но потом пропустили после полумомента, который можно было предотвратить. А отыграться в итоге не смогли.

— Сегодня в концовке все ждали от «Крыльев» навала, а в итоге забить мог соперник. Закончились силы?
— Можно так сказать. Мы пытались бежать вперед, атаковать, но столько сил уже не осталось. «Уфа», в свою очередь, играла на контратаках, ждала подходящих моментов.

— «Крылья» уже несколько матчей не могут забить. Это вопрос психологии?
— Тяжело ответить. Мы будем продолжать работать, возвращается Соболев. Надеюсь, что с «Уралом» у нас все будет хорошо. Впереди отпуск и нам нужно уйти в него на мажорной ноте, добыть очки.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17781

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