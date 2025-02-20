Дьяков — о трансфере Глебова: «Для «Ростова» это потеря, однозначно, но не уверен, что это усиление для «Динамо»
Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер Данила Глебова в «Динамо».
«Для «Ростова» это потеря, однозначно, но не уверен, что это усиление для «Динамо». Я читал, что Личка в нем лично заинтересован. Но придется ли он ко двору — это вопрос. Посмотрим», — сказал Дьяков «СЭ».
Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на пять лет. Глебов будет играть за бело-голубых под 15-м номером.
В этом сезоне полузащитник провел за «Ростов» 23 матча во всех турнирах.
Дарик Агаларов
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