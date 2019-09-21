Вильмар Барриос: «Жаль, что не все, что залетело в ворота, было засчитано»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата России в интервью клубной пресс-службе высказал свое мнение по поводу трех незасчитанных голов.

— Вильмар, сегодня был второй матч за неделю для вас. Насколько тяжело было играть?

— Как бы ни было тяжело, мы играли дома, при своих болельщиках. После удачного старта в Лиге чемпионов было важно выиграть и сегодня. Создать себе хорошее настроение перед новой игрой.



— При таком счете имеет значение, что не были засчитаны еще три мяча? Справедливо ли они были отменены?

— Забивать важно в любом случае. Голы всегда нужны. Конечно, жаль, что не все, что залетело в ворота, было засчитано. Но хорошо, что во втором тайме нам удалось усилить давление, упрочить преимущество, что придало нам уверенности в своих силах и помогло довести дело до победы.