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Вильмар Барриос: «Жаль, что не все, что залетело в ворота, было засчитано»

22:27
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата России в интервью клубной пресс-службе высказал свое мнение по поводу трех незасчитанных голов.

— Вильмар, сегодня был второй матч за неделю для вас. Насколько тяжело было играть?

— Как бы ни было тяжело, мы играли дома, при своих болельщиках. После удачного старта в Лиге чемпионов было важно выиграть и сегодня. Создать себе хорошее настроение перед новой игрой.

— При таком счете имеет значение, что не были засчитаны еще три мяча? Справедливо ли они были отменены?

— Забивать важно в любом случае. Голы всегда нужны. Конечно, жаль, что не все, что залетело в ворота, было засчитано. Но хорошо, что во втором тайме нам удалось усилить давление, упрочить преимущество, что придало нам уверенности в своих силах и помогло довести дело до победы.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-21-vilmar-barrios-zhal-chto-ne-vse-chto-zaletelo-v-vorota-bylo-zaschitano.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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