Владимир Быстров заявил, что готов возглавить «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил, что готов стать главным тренером красно-белых в случае увольнения Руя Витории.
«Когда у Лаудрупа не получилось, на его место встал Карпин. Я готов! Готов прийти и наладить обстановку. Какую? Хотя бы в коллективе, хотя бы чтобы ребята бились. Калина (Максим Калиниченко — прим. «СЭ») не хочет испачкаться. А я был бы готов туда окунуться», — приводит matchtv.ru слова Быстрова.
Сегодня, 24 октября «Спартак» на выезде разгромно уступил «Зениту» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице с 17 очками в 12 матчах.
Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год, на его счету 18 голов и 26 результативных передач в 138 матчах за команду во всех турнирах.
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