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Вильмар Барриос: «У нас получилось реализовать все свои моменты»

21:52
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы в домашнем матче 13-го тура РПЛ над «Ростовом» (6:1) подчеркнул, что команда планировала сыграть агрессивно с первых минут встречи. Сине-бело-голубые забили два гола в первые 20 минут.

— Ожидали, что матч получится таким простым?

— Мы знали, что нас ждет трудный матч с прямым конкурентом, поэтому сосредоточились с самых первых минут. Получилось реализовать все свои моменты. Мы провели хороший матч и заслужили эту победу.

— Пару слов о забитом мяче.

— Очень рад, что удалось снова отличиться. До этого я забивал на выезде. Мне приятно отличиться в родных стенах. Теперь можно немного отдохнуть и готовиться к матчу, который ждет нас в Лиге чемпионов.

— Была установка задавить «Ростов» с первых минут?

— Наша задача заключалась в том, чтобы доминировать на поле. Для этого мы задействовали высокий прессинг, что принесло свои плоды. Да, мы должны были оказать на «Ростов» такое давление. (Артем Рябовол)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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